Guerini, il ricordo di Calori: «La squadra era scossa dalla sua perdita»

Alessandro Calori, tecnico della Lazio, ha ricordato Daniel Guerini nel giorno della Messa commemorativa ad un anno dalla scomparsa

Giornata di profonda commozione in casa Lazio con la Messa in ricordo di Daniel Guerini, ad un anno dalla tragica scomparsa. Alessandro Calori, tecnico della Primavera, lo ha ricordato così:

«Purtroppo dispiace per il ragazzo, quando sei insieme in un gruppo l’atmosfera che c’è dentro lo spogliatoio non è delle migliori però restano i ricordi che ti rimarranno per tutta la vita. Il peggio è per il ragazzo che non c’è più, ma questo ricordo continuo fa piacere anche alla famiglia. Era una situazione a livello mentale molto difficile, i ragazzi erano un pò persi sia per i risultati che soprattutto per la perdita di Daniel».