Mertens su Sarri: «Mi ha fatto guardare il calcio in modo diverso. Prima non pensavo a…». Le parole del giocatore

Dries Mertens elogia Sarri. L’attaccante in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato così dell’allenatore della Lazio.

PAROLE– «Mi ha messo in un nuovo ruolo, con lui era bello giocare. Avevamo sempre la palla e potevo venire, andare ed essere libero. Ho fatto vedere le mie qualità. Ero felice perché giocavo. La prima partita fu in Champions con il Besiktas dove ho fatto gol, poi la tripletta al Cagliari. Sarri mi ha fatto guardare il calcio in modo diverso: ti fa vedere come è corta la linea, come i difensori scappano, quando la palla sta a sinistra dove sta il terzino destro. Prima non pensavo a queste cose ».