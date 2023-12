Mercato, il Torino punta un ex Lazio: Vagnati vuole il difensore 

Il calciomercato invernale del Torino parte da un ex giocatore Lazio, nel mirino un difensore con un passato da biancoceleste

Ci siamo, ultimi giorni di attesa e poi anche il calciomercato targato stagione invernale 2023-2024 prenderà ufficialmente il via. Lo sa bene il Torino, che per l’occasione starebbe pensando di portare all’ombra della mole un ex giocatore della Lazio.

Parliamo di Martin Caceres, che secondo la Repubblica sarebbe finito nel mirino dei granata insieme a Bonifazi e Katseris. Per l’ex capitolino ricordiamo, sono appena 10 le presenze (con un gol) inanellate con i biancocelesti a cavallo tra il 2018 e 2019.