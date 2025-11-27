 Mercato Pescara, è ufficiale: un ex Lazio rinforza la squadra di Gorgone
Published

2 ore ago

on

By

Marco Faraoni
Db Verona 21/10/2023 - campionato di calcio serie A / Hellas Verona-Napoli / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Marco Davide Faraoni

Mercato Pescara, adesso è ufficiale: un ex calciatore della Lazio va a rinforzare la squadra di Gorgone. I dettagli

Il Pescara mette a segno un colpo di esperienza per rinforzare la rosa. È ufficiale l’arrivo di Marco Davide Faraoni, esterno classe ’92 con un lungo passato in Serie A.

Dopo alcuni giorni di allenamento con il gruppo, il club abruzzese ha deciso di tesserare l’ex giocatore di Hellas Verona e Fiorentina, rimasto svincolato al termine del contratto con i veneti.

Con il suo innesto, Giorgio Gorgone potrà contare su un profilo affidabile e versatile, pronto a dare solidità e qualità sulle corsie in vista dei prossimi impegni stagionali.

NOTA CLUB – Nel pomeriggio è arrivata, presso la sede del presidente Sebastiani, la firma di Marco Davide Faraoni. Se l’iter burocratico procederà senza intoppi, il calciatore sarà disponibile già dalla gara contro il Padova e indosserà la maglia numero 19.

