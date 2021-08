Zaccagni Lazio, tutto fatto: accordo raggiunto tra le parti

Per Zaccagni si è arrivati allo sprint decisivo e all’accordo tra tutte le parti in causa. Decisivo l’intervento di Lotito

La telenovela Zaccagni ha trovato la sua definitiva e positiva chiusura: come riferito da Gianluca Di Marzio infatti è fatta per l’arrivo dell’esterno a Formello: la firma, in attesa dell’ufficialità. è arrivata in questo momento. Il calciatore firmerà un contratto quadriennale da 1.9 milioni di euro a stagione più bonus.

Alfredo Pedullà conferma la notizia specificando come a sbloccare la situazione sia stato l’intervento di Claudio Lotito che ha voluto fortemente regalare l’esterno a Sarri.