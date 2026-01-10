Mercato Lazio Women, Lundin è una nuova calciatrice biancoceleste! Il comunicato

Mercato Lazio Women, vi è una nuova giocatrice in casa biancoceleste: Anna Marika Bergman Lundin. Il comunicato odierno

Il mercato in casa Lazio si sta facendo sempre più interessante! Posando lo sguardo su quello relativo alle Women, vi è un nuovo innesto in città. Si tratta di Anna Marika Bergman Lundin, la quale si unisce ai colori biancocelesti. Vi riportiamo di seguito il comunicato:

«La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. rende noto che Anna Marika Bergman Lundin è una nuova calciatrice biancoceleste.

Centrocampista svedese classe 1999, nella corso della sua carriera ha vestito in patria le maglie di Jitex IK, Uppsala Fotboll e BK Häcken, prima di approdare in Inghilterra al West Ham e successivamente in Norvegia al Vålerenga con cui ha partecipato nel corso di questa stagione anche la UEFA Women` s Champions League.

Benvenuta Anna Marika!

S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. is delighted to announce the signing of Anna Marika Bergman Lundin.

The Swedish midfielder born in 1999, throughout her career has played in her home country for Jitex IK, Uppsala Fotboll, and BK Häcken. She then moved to England to join West Ham, followed by a spell in Norway with Vålerenga, where she competed in the UEFA Women`s Champions League this season.

Welcome, Anna Marika!».

