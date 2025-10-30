Mercato Lazio, il futuro di quel giocatore è ancora in bilico: il rebus verso la risoluzione? Spunta il nome nuovo di Sarri

Mercato Lazio, nodo ancora da sciogliere sul futuro del calciatore: Sarri pensa a un nuovo profilo. Le ultimissime

La Lazio si prepara alla sessione invernale di calciomercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa e venire incontro alle richieste di Maurizio Sarri, rimaste inevase nella scorsa estate. A poco più di due mesi dall’apertura delle trattative, la società biancoceleste vede gennaio come un’occasione per colmare le lacune di un organico che non ha subito modifiche significative, cercando di dare al tecnico toscano gli strumenti necessari per affrontare al meglio la seconda parte di stagione.

Le strategie del club, tuttavia, dovranno fare i conti con vincoli economici: la Lazio potrà muoversi solo mantenendo un saldo pari a zero, il che significa che prima di acquistare sarà necessario cedere. In questo contesto, il direttore sportivo Fabiani e il presidente Lotito si confronteranno con Sarri per stabilire quali giocatori possano essere messi sul mercato. Tra i possibili partenti figura anche Nuno Tavares: il terzino portoghese, attualmente fermo per infortunio, non è riuscito a inserirsi nei meccanismi tattici richiesti dall’allenatore e potrebbe lasciare la Capitale qualora arrivasse un’offerta adeguata.

In caso di addio di Tavares, la Lazio ha già iniziato a valutare diversi profili per sostituirlo. Tra i nomi emersi spiccano Aaron Martin del Genoa e Fabiano Parisi della Fiorentina. Quest’ultimo, in particolare, è un giocatore che Sarri apprezza da tempo e che in questa stagione sta trovando poco spazio con la maglia viola. La sua situazione potrebbe favorire un trasferimento a Roma, offrendo così al tecnico biancoceleste un rinforzo ideale per la fascia sinistra.

