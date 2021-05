Mercato Lazio, occhi su due giocatori del Cagliari: gli obiettivi di Tare

La Lazio ha iniziato a muoversi sul mercato e avrebbe messo nel mirino due giocatori del Cagliari: ecco gli obiettivi di Igli Tare

La Lazio si prepara ad affrontare il Parma per un’altra sfida fondamentale del suo campionato. Nel frattempo, però, cominciano ad arrivare anche interessanti voci di mercato: il club, infatti, vorrebbe rinforzarsi per la prossima stagione e cercare di continuare a lottare per le prime posizioni.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Igli Tare avrebbe messo gli occhi su due giocatori del Cagliari. Si tratta del portiere Alessio Cragno e del centrocampista Nahitan Nandez, finito nel mirino biancoceleste. Il ds della Lazio negli ultimi giorni avrebbe incontrato quello del club sardo Stefano Capozucca, avviando i contatti per una possibile trattativa.