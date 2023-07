Mercato Lazio, sfida all’Empoli per un giovane attaccante, in forza al Cesena

Uno sguardo in Serie C per la Lazio, che sembra guardare ad un prospetto molto interessante per il futuro.

Come riportato dal Corriere Romagna, il club biancoceleste sarebbe sulle tracce di Stiven Shpendi, attaccante albanese classe 2003. Su di lui anche l’Empoli, con il club capitolino che sembra decisamente in vantaggio.