Mercato Lazio, Sconcerti: «Giroud sarebbe stato una riserva per i biancocelesti»

Mercato Lazio, Mario Sconcerti ha detto la sua sulla trattativa tra il club e il Chelsea ai microfoni di TMW Radio

Sempre più lontana la trattativa fra la Lazio e il Chelsea per portare Olivier Giroud in biancoceleste. Dopo le parole del mister Lampard in conferenza stampa, c’è poca speranza di vedere l’attaccante francese a Roma. Molti sono i commenti in merito alla situazione e tra questi c’è anche quello di Mario Sconcerti che ha detto ai microfoni di TMW Radio:

«Sarebbe stato una riserva sia per l’Inter che per la Lazio. Sarebbe servito di più ai biancocelesti, per fare la torre ad Immobile. Mi ha stupito molto l’offerta alta di Lotito, vuol dire che ci sta credendo allo scudetto».