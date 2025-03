Mercato Lazio, il punto sulle scelte di Fabiani: le idee

Mercato Lazio, cosa sta preparando Fabiani in vista della fine della stagione? Le ultime indiscrezioni da Formello

Mercato Lazio, la squadra di Baroni sta ultimando una buona stagione ma la società non vuole perdere tempo e si sta già adoperando in funzione della sessione estiva di mercato. In particolare Fabiani starebbe preparando il colpaccio che porterebbe Federico Chiesa a Roma, ma non senza particolari implicazioni a complicarne l’iter.

Infatti l’ex Juventus percepisce un ingaggio da 7 milioni di euro. Cifre astronomiche per i capitolini che vorrebbero comunque sbloccare la situazione trovando un giusto compromesso con l’entourage del giocatore che però, stando a quanto raccolto da Sport Mediaset, non disdegnerebbe un altro anno in Premier League.