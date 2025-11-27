Calciomercato
Mercato Lazio, pronto un clamoroso scambio? Il parere dell’ex tecnico
Mercato Lazio, pronto un clamoroso scambio per i biancocelesti? Ecco le dichiarazioni dell'ex allenatore
Nel pomeriggio Andrea Agostinelli è intervenuto ai microfoni di Radiosei, affrontando alcuni temi di grande attualità. L’ex tecnico ha commentato il rendimento di Noslin, protagonista con il gol del 2-0 contro il Lecce, soffermandosi anche sulle prospettive di mercato.
Tra le ipotesi discusse, quella di un possibile scambio tra l’attaccante olandese e Ilic, scenario che potrebbe aprire nuove valutazioni in vista delle prossime sessioni.
PAROLE – Scambio Noslin-Ilic? A Sarri piace Ilic. Noi paragoniamo tutti a Milinkovic, il confronto non regge ma Ilic ha qualità. Frattesi potrebbe essere l’ideale perché si inserisce ma questo va in contrapposizione a come può muoversi la Lazio sul mercato. Bisogna fidarsi dell’allenatore. Secondo me alla Lazio serve un Samardzic, un calciatore che può fare la seconda punta, il centrocampista, che dà la palla filtrante.
