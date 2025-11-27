 Mercato Lazio, pronto un clamoroso scambio? Il parere dell'ex tecnico
Mercato Lazio, pronto un clamoroso scambio? Il parere dell'ex tecnico

Mercato Pescara, è ufficiale: un ex Lazio rinforza la squadra di Gorgone

Lazio, attenta! La Premier ha messo nel mirino un biancoceleste

Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

Insigne Lazio, il giocatore è in attesa dell'ok definitivo: la speranza è che si possa concludere in poco tempo. Il punto!

Mercato Lazio, pronto un clamoroso scambio? Il parere dell’ex tecnico

22 secondi ago

Noslin Dia
Noslin Dia

Mercato Lazio, pronto un clamoroso scambio per i biancocelesti? Ecco le dichiarazioni dell’ex allenatore

Nel pomeriggio Andrea Agostinelli è intervenuto ai microfoni di Radiosei, affrontando alcuni temi di grande attualità. L’ex tecnico ha commentato il rendimento di Noslin, protagonista con il gol del 2-0 contro il Lecce, soffermandosi anche sulle prospettive di mercato.

Tra le ipotesi discusse, quella di un possibile scambio tra l’attaccante olandese e Ilic, scenario che potrebbe aprire nuove valutazioni in vista delle prossime sessioni.

PAROLE Scambio Noslin-Ilic? A Sarri piace Ilic. Noi paragoniamo tutti a Milinkovic, il confronto non regge ma Ilic ha qualità. Frattesi potrebbe essere l’ideale perché si inserisce ma questo va in contrapposizione a come può muoversi la Lazio sul mercato. Bisogna fidarsi dell’allenatore. Secondo me alla Lazio serve un Samardzic, un calciatore che può fare la seconda punta, il centrocampista, che dà la palla filtrante.

