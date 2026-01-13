Mercato Lazio, resta in piedi lo scambio Mandas-Israel con il Torino: il punto della situazione - Lazio News 24

Mercato Lazio, resta viva la trattativa con il Torino per lo scambio Mandas-Israel in questa sessione invernale: la situazione

Le dinamiche del calciomercato invernale si intrecciano in modo sorprendente tra la Capitale e il capoluogo piemontese. Al centro delle negoziazioni tra Lazio e Torino emerge un’ipotesi suggestiva che riguarda i guardiani della porta: un possibile avvicendamento che vedrebbe protagonisti due giovani talenti del calibro di Christos Mandas e Matteo Israel.

Lo scenario dello scambio Mandas-Israel tra i club

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, la trattativa per lo scambio Mandas-Israel resta concretamente in piedi, rappresentando una delle tracce più calde sull’asse Roma-Torino. Le due società stanno valutando la fattibilità di un’operazione che permetterebbe a entrambi i club di rinfrescare il reparto arretrato con forze fresche. Non si tratta di una semplice ipotesi di metà stagione, ma di un dialogo tecnico ed economico che mira a soddisfare le esigenze di bilancio e di campo di entrambe le compagini.

L’ostacolo tattico per lo scambio Mandas-Israel

Nonostante l’apertura delle dirigenze, il percorso verso la fumata bianca presenta alcune insidie. Il principale nodo da sciogliere riguarda il parere dei tecnici. Se da un lato Marco Baroni accoglierebbe con estremo favore l’approdo del portiere greco, dall’altro resta da decifrare la posizione di Maurizio Sarri. L’allenatore toscano, infatti, dovrà essere convinto della bontà dell’operazione, valutando attentamente le caratteristiche dei profili coinvolti nello scambio dei due portieri prima di dare il via libera definitivo al ribaltone tra i pali.

Baroni e il feeling con Mandas

Il gradimento del tecnico granata per l’estremo difensore ellenico non è affatto casuale. Proprio sotto la guida dell’attuale allenatore del Toro, durante l’ultima parte della scorsa stagione, Christos Mandas era riuscito a scalare le gerarchie in biancoceleste. Grazie alle scelte coraggiose del tecnico, il giovane talento era stato preferito a un veterano come Ivan Provedel, dimostrando personalità e riflessi pronti. Questa pregressa fiducia reciproca rende lo scambio Mandas-Israel una soluzione ideale per il Torino, che troverebbe un numero uno già rodato e stimato dal proprio allenatore.

