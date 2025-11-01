 Mercato Lazio, il tecnico Sarri ha le idee chiare! Ecco la pedina che desidera in attacco: l'identikit del profilo perfetto
Connect with us

Calciomercato News

Mercato Lazio, il tecnico Sarri ha le idee chiare! Ecco la pedina che desidera in attacco: l'identikit del profilo perfetto

Calciomercato News

Mercato Lazio, spunta un giovane talento già nel mirino: il clamoroso retroscena antecedente al blocco

Calciomercato News

Calciomercato Lazio, un attaccante è finito nel mirino della Premier: si accende la situazione in vista di gennaio! Le ultimissime

Calciomercato Ultimissime Lazio

Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

Calciomercato News

Mercato Lazio, il futuro di quel giocatore è ancora in bilico: il rebus verso la risoluzione? Spunta il nome nuovo di Sarri

Calciomercato

Mercato Lazio, il tecnico Sarri ha le idee chiare! Ecco la pedina che desidera in attacco: l’identikit del profilo perfetto

Lazio news 24

Published

4 ore ago

on

By

Sarri
Dc Roma 31/08/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Hellas Verona / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Mercato Lazio, Sarri a caccia di una punta da gennaio: individuato il profilo ideale, le ultimissime notizie

Maurizio Sarri non ha mai nascosto le sue preferenze in fatto di attaccanti: niente punte fisiche “da sportellate”, ma giocatori di movimento, capaci di dialogare con i compagni e incidere con tecnica e intelligenza. Nel corso della sua carriera ha valorizzato profili come Higuain, Mertens, Cristiano Ronaldo e Morata, calciatori che, pur con caratteristiche diverse, hanno saputo interpretare al meglio il suo calcio fatto di scambi rapidi e qualità nel palleggio.

Alla Lazio, però, la situazione è ben diversa. Gli attaccanti attualmente in rosa non rispecchiano l’identikit ideale del tecnico: Boualye Dia tende ad abbassarsi troppo e fatica a trovare la porta, mentre Castellanos non è un vero finalizzatore, pur garantendo un buon lavoro di squadra. Non a caso, secondo indiscrezioni, Sarri avrebbe voluto intervenire già in estate sul mercato e non è escluso che a gennaio possa chiedere un innesto, a patto di liberare un posto con la cessione del Taty.

Il prototipo perfetto per il suo gioco avrebbe un nome preciso: Mikel Oyarzabal. L’attaccante della Real Sociedad, punto fermo della nazionale spagnola, incarna le qualità che Sarri ricerca: duttilità, capacità di muoversi su tutto il fronte offensivo, incisività tra gol e assist e intelligenza tattica. Un profilo ideale ma fuori portata per la Lazio, visto che il suo valore di mercato supera i 30 milioni di euro, rendendolo un sogno difficilmente realizzabile.

LEGGI ANCHE – Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.