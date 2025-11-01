Mercato Lazio, il tecnico Sarri ha le idee chiare! Ecco la pedina che desidera in attacco: l’identikit del profilo perfetto

Mercato Lazio, Sarri a caccia di una punta da gennaio: individuato il profilo ideale, le ultimissime notizie

Maurizio Sarri non ha mai nascosto le sue preferenze in fatto di attaccanti: niente punte fisiche “da sportellate”, ma giocatori di movimento, capaci di dialogare con i compagni e incidere con tecnica e intelligenza. Nel corso della sua carriera ha valorizzato profili come Higuain, Mertens, Cristiano Ronaldo e Morata, calciatori che, pur con caratteristiche diverse, hanno saputo interpretare al meglio il suo calcio fatto di scambi rapidi e qualità nel palleggio.

Alla Lazio, però, la situazione è ben diversa. Gli attaccanti attualmente in rosa non rispecchiano l’identikit ideale del tecnico: Boualye Dia tende ad abbassarsi troppo e fatica a trovare la porta, mentre Castellanos non è un vero finalizzatore, pur garantendo un buon lavoro di squadra. Non a caso, secondo indiscrezioni, Sarri avrebbe voluto intervenire già in estate sul mercato e non è escluso che a gennaio possa chiedere un innesto, a patto di liberare un posto con la cessione del Taty.

Il prototipo perfetto per il suo gioco avrebbe un nome preciso: Mikel Oyarzabal. L’attaccante della Real Sociedad, punto fermo della nazionale spagnola, incarna le qualità che Sarri ricerca: duttilità, capacità di muoversi su tutto il fronte offensivo, incisività tra gol e assist e intelligenza tattica. Un profilo ideale ma fuori portata per la Lazio, visto che il suo valore di mercato supera i 30 milioni di euro, rendendolo un sogno difficilmente realizzabile.

