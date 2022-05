Mercato Lazio, Repubblica: Carnesecchi aspetta i biancocelesti

Mercato Lazio, importante indiscrezione del quotidiano La Repubblica: Carnesecchi vuole aspettare i biancocelesti

Il tema portiere in casa Lazio è sempre aperto ed attuale. In questo senso, La Repubblica riporta un interessante indiscrezione: Carnesecchi, estremo difensore dell’Atalanta, nell’ultimo anno in prestito alla Cremonese, ha messo i biancocelesti in cima alla lista delle proprie preferenze.

I bergamaschi sono entrati nell’ordine di idee di cederlo e chiedono 15 milioni di euro: Tare non vorrebbe andare oltre i 10 più bonus. La pista potrebbe dunque scaldarsi nelle prossime settimane.