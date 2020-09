Mercato Lazio, RadioRadio: «Fares interessante, ma la Lazio oggi è più debole dello scorso anno»

Il dibattito di RadioRadio Lo Sport sulla Lazio, sulle frequenze dei 104.5, è proseguito anche oggi.

In occasione del programma radiofonico RadioRadioLoSport, in onda sui 104.500, sono arrivare le dichiarazioni di diversi esperti giornalisti sportivi. Parte Furio Focolari: «Gli acquisti della Lazio sono le permanenze di Immobile, Milinkovic e Luis Alberto? No, io ci metto anche Fares, che è un giocatore affidabile, io promuovo il suo acquisto. Aspetto di vederlo perchè viene dalla rottura di un crociato, da cui molti si sono ripresi alla grande e altri no, guardate Ghoulam al Napoli. L’unica incognita è quella delle condizioni fisiche, se dovesse tornare quello che sembrava potesse essere, può essere un profilo interessante. Ha giocato le ultime gare con la SPAL, che però perdeva tutte le partite». Alessandro Vocalelli fa invece un quadro complessivo del mercato, continuando a evidenziare diverse perplessità: «Io credo che la Lazio di quest’anno, ad oggi, sia più debole di quella dello scorso anno. Partirà con un Lulic in meno, Leiva almeno in partenza dovrebbe essere sostituito da Escalante, comunque il numero 6 non sarà disponibile tutte le partite. La campagna acquisti non è finita, ma ad oggi la Lazio non si è di certo rinforzata».