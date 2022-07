Mercato Lazio, Pedullà: «Accordo con il Verona per due giocatori, ma...»

Il mercato della Lazio è sempre più entrato nel vivo. Accordo con il Verona per due giocatori: le rivelazioni di Pedullà

Tutto però sembrerebbe essere legato all’uscita di Luis Alberto, su cui c’è sempre il forte pressing del Siviglia. Ma l’asse tra Lotito e Setti sembra essere più saldo e caldo che mai.