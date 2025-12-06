Mercato Lazio, occhi sull’Olanda: Gaaei torna un obiettivo concreto, tutti i dettagli

Mercato Lazio, si guarda all’Eredivisie: il nome di Gaaei torna con forza tra le opzioni per la fascia. Le ultimissime

La Lazio guarda al futuro con l’obiettivo di rinforzare e ringiovanire la rosa, pur ripartendo da quel nucleo di sette-otto giocatori che Maurizio Sarri considera fondamentali per costruire il nuovo corso biancoceleste. L’idea è individuare profili da plasmare nel tempo, creando una base solida su cui far crescere la squadra.

Il club non è immobile, anche se il mercato bloccato ha costretto i biancocelesti a partire con il freno tirato rispetto alle concorrenti. I primi segnali del lavoro di Sarri, però, iniziano a vedersi, e i risultati confermano la crescita del gruppo. Alcune operazioni avranno la precedenza su altre, anche in base alle uscite previste a gennaio e ai rinnovi ancora in bilico. Tra i casi più delicati c’è quello di Adam Marusic: oggi pedina chiave nello scacchiere del tecnico, ma con una trattativa per il prolungamento che non lascia presagire sviluppi positivi.

Proprio per questo la società ha iniziato a pianificare con decisione il futuro, puntando su profili giovani soprattutto sulle fasce. Secondo Il Messaggero, lo sguardo della Lazio si è rivolto nuovamente all’Olanda, dove il nome di Anton Gaaei potrebbe tornare d’attualità come possibile rinforzo per la prossima fase del progetto biancoceleste.

