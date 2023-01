Mercato Lazio, offerto Gagliardini a parametro zero: la situazione

Mercato Lazio, nelle ultime ore è stato offerto Roberto Gagliardini: il centrocampista può essere un’occasione a parametro zero

Roberto Gagliardini potrebbe diventare un’idea concreta in casa Lazio. Come riportato dal Corriere dello Sport, trovano conferma le voci degli ultimi giorni che avevano accostato il centrocampista dell’Inter, in scadenza di contratto a fine stagione, al club biancoceleste.

L’italiano è stato offerto a Lotito dal suo procuratore, Beppe Bozzo, lo stesso con il quale la Lazio sta trattando il rinnovo di Danilo Cataldi. I parametri economici non sarebbero un problema visto che l’ex Atalanta guadagna ora 1.8 milioni di euro netti e da svincolato chiedere leggermente di più. Per caratteristiche Sarri preferisce centrocampisti diversi ma a zero Gagliardini potrebbe diventare un’ottima occasione per rimpolpare il reparto delle mezzali che al momento può contare con certezza solo su Vecino e Basic (se non verrà ceduto) a causa dei forti dubbi sul futuro di Luis Alberto e Milinkovic. La pista può incendiarsi nelle prossime settimane.