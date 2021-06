Mercato Lazio, offerta del Napoli per Nuno Tavares: le cifre

Novità di mercato per la Lazio: il Napoli ha presentato un’offerta per Nuno Tavares, accostato ai biancocelesti negli ultimi giorni

Ancora novità di mercato per la Lazio. I biancocelesti sono a caccia di nuovi rinforzi per la squadra e, in particolare, sono alla ricerca di difensori adatti ad una difesa a 4, quella che vorrebbe mettere in campo il nuovo tecnico Maurizio Sarri. Tra i nomi accostati alla Prima Squadra della Capitale ci sarebbe anche Nuno Tavares, giovane terzino sinistro del Benfica.

Tuttavia, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Napoli avrebbe già presentato un’offerta per il giocatore al club lusitano di 12 milioni di euro. Una cifra che potrebbe bruciare la concorrenza della Lazio e portare il classe 2000 all’ombra del Vesuvio. Igli Tare aspetta e spera ancora di poter lavorare per mettere a segno questo colpo.