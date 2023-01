Mercato Lazio: Luis Alberto vuole la cessione? Il prezzo fissato da Lotito che ha detto no al Cadice per il prestito

Secondo il Corriere dello Sport Luis Alberto sta tentando di andare via, ma il Cadice non possiede il budget e le risorse per prenderlo.

Lotito ha detto no al prestito. Lo venderebbe solo a titolo definitivo (o con obbligo di riscatto) e con una valutazione di circa 20 milioni.