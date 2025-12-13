Mercato Lazio, Loftus Cheek del Milan resta una pista calda: aumenta la concorrenza per gennaio, le ultime

Mercato Lazio, il rossonero Loftus Cheek nel mirino dei biancocelesti per gennaio: aumenta la concorrenza

La Lazio si sta muovendo con discrezione in vista del mercato di gennaio, con l’obiettivo di soddisfare le richieste di Maurizio Sarri. Il tecnico non è interessato a cambiamenti superficiali: darà il suo via libera solo se ci saranno opportunità reali per rinforzare la rosa. In caso contrario, preferirà non intervenire affatto.

Il reparto che necessita maggiormente di un innesto è il centrocampo, individuato da Sarri come il punto chiave per dare una svolta alla stagione. Restano comunque in lista anche profili offensivi e difensivi, perché l’allenatore vuole costruire un gruppo di 7-8 giocatori affidabili su cui fondare un progetto solido. Tra i nomi tornati d’attualità c’è quello di Ruben Loftus-Cheek: l’inglese non è più centrale nel Milan di Allegri e il club rossonero valuta di sfoltire la rosa, anche se l’ingaggio del giocatore rappresenta un ostacolo non da poco.

Il profilo di Loftus-Cheek resta comunque molto appetibile. Con Sarri ha vissuto il miglior periodo della sua carriera al Chelsea e, se in condizione, può incidere in Serie A. Non a caso, secondo Niccolò Ceccarini, anche il Napoli avrebbe mostrato interesse, ipotizzando uno scambio di prestiti con Lorenzo Lucca, attaccante che finora non ha convinto a Castel Volturno. Intanto il Milan, con il rientro di Lukaku, potrebbe tornare sul mercato per un nuovo centravanti. Una situazione in evoluzione, tutta da monitorare nelle prossime settimane.

