Calciomercato
Mercato Lazio, Loftus Cheek del Milan resta una pista calda: aumenta la concorrenza per gennaio, le ultime
La Lazio si sta muovendo con discrezione in vista del mercato di gennaio, con l’obiettivo di soddisfare le richieste di Maurizio Sarri. Il tecnico non è interessato a cambiamenti superficiali: darà il suo via libera solo se ci saranno opportunità reali per rinforzare la rosa. In caso contrario, preferirà non intervenire affatto.
Il reparto che necessita maggiormente di un innesto è il centrocampo, individuato da Sarri come il punto chiave per dare una svolta alla stagione. Restano comunque in lista anche profili offensivi e difensivi, perché l’allenatore vuole costruire un gruppo di 7-8 giocatori affidabili su cui fondare un progetto solido. Tra i nomi tornati d’attualità c’è quello di Ruben Loftus-Cheek: l’inglese non è più centrale nel Milan di Allegri e il club rossonero valuta di sfoltire la rosa, anche se l’ingaggio del giocatore rappresenta un ostacolo non da poco.
Il profilo di Loftus-Cheek resta comunque molto appetibile. Con Sarri ha vissuto il miglior periodo della sua carriera al Chelsea e, se in condizione, può incidere in Serie A. Non a caso, secondo Niccolò Ceccarini, anche il Napoli avrebbe mostrato interesse, ipotizzando uno scambio di prestiti con Lorenzo Lucca, attaccante che finora non ha convinto a Castel Volturno. Intanto il Milan, con il rientro di Lukaku, potrebbe tornare sul mercato per un nuovo centravanti. Una situazione in evoluzione, tutta da monitorare nelle prossime settimane.
