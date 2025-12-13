 Mercato Lazio, Loftus Cheek del Milan resta una pista calda: aumenta la concorrenza per gennaio, le ultime
Connect with us

Calciomercato

Mercato Lazio, Loftus Cheek del Milan resta una pista calda: aumenta la concorrenza per gennaio, le ultime

Published

2 ore ago

on

By

Loftus-Cheek

Mercato Lazio, il rossonero Loftus Cheek nel mirino dei biancocelesti per gennaio: aumenta la concorrenza

La Lazio si sta muovendo con discrezione in vista del mercato di gennaio, con l’obiettivo di soddisfare le richieste di Maurizio Sarri. Il tecnico non è interessato a cambiamenti superficiali: darà il suo via libera solo se ci saranno opportunità reali per rinforzare la rosa. In caso contrario, preferirà non intervenire affatto.

Il reparto che necessita maggiormente di un innesto è il centrocampo, individuato da Sarri come il punto chiave per dare una svolta alla stagione. Restano comunque in lista anche profili offensivi e difensivi, perché l’allenatore vuole costruire un gruppo di 7-8 giocatori affidabili su cui fondare un progetto solido. Tra i nomi tornati d’attualità c’è quello di Ruben Loftus-Cheek: l’inglese non è più centrale nel Milan di Allegri e il club rossonero valuta di sfoltire la rosa, anche se l’ingaggio del giocatore rappresenta un ostacolo non da poco.

Il profilo di Loftus-Cheek resta comunque molto appetibile. Con Sarri ha vissuto il miglior periodo della sua carriera al Chelsea e, se in condizione, può incidere in Serie A. Non a caso, secondo Niccolò Ceccarini, anche il Napoli avrebbe mostrato interesse, ipotizzando uno scambio di prestiti con Lorenzo Lucca, attaccante che finora non ha convinto a Castel Volturno. Intanto il Milan, con il rientro di Lukaku, potrebbe tornare sul mercato per un nuovo centravanti. Una situazione in evoluzione, tutta da monitorare nelle prossime settimane.

LEGGI ANCHE – Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.