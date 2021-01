Mercato Lazio, Kamenovic primo obiettivo: Tare vuole anche un centrale

La Lazio continua a monitorare il profilo di Kamenovic sul mercato e pensa ad un giovane difensore centrale. Le ultime

La Lazio vince contro il Parma, mette nel mirino il Derby e intanto pensa a come rinforzarsi sul mercato. Come riporta il Corriere dello Sport, sul taccuino di Tare il primo nome è quello di Dimitrije Kamenovic, esterno sinistro del Cukaricki.

Il giocatore è un classe 2000 in grado di giocare terzino ma anche centrale. La sua valutazione è di circa 3 milioni: al momento la Lazio ne avrebbe offerti 2 ma potrebbe salire per trovare l’accordo. Il giocatore dovrebbe arrivare però in estate, come spiega il Corriere dello Sport.

C’è poi un altro obiettivo, ovvero un centrale difensivo, magari Under 22. Prima, però, c’è da piazzare Vavro.