Mercato Lazio, il presidente della FeralpiSalò: «Floriani Mussolini? Vi dico come stanno le cose» Le parole del numero uno del club

Ci sono tanti club di Serie C su Floriani Mussolini della Lazio, uno su tutti è la Feralpi Salò.

Intervistato da TvPlay, il presidente del club, Giuseppe Pasini, ha fatto luce sulla questione.

LE PAROLE- Non siamo interessati a Floriani Mussolini, ma non trovo nulla di male che un ragazzo del 2003, con un secondo cognome come Mussolini, possa anche solo eventualmente venire a Salò. Se il nostro è un paese che parla di inclusione, non possiamo porci limiti di questo tipo. Né fare raffronti con un nonno bisnonno o trisnonno che abbia quel cognome. Il ragazzo deve compiere il suo percorso di crescita