Mercato Lazio, Maldini torna un’ipotesi concreta per la viola, con i biancocelesti pronti a inserirsi

Mercato Lazio: Maldini torna un’opzione concreta per la Fiorentina: i biancocelesti valutano l’inserimento

La situazione della Fiorentina è diventata estremamente delicata: ultima in classifica con appena 6 punti, la squadra di Vanoli — subentrato a Pioli — non ha ancora trovato una vittoria in campionato. Il rendimento in Serie A è disastroso e costringe il club a intervenire pesantemente nel mercato di gennaio per evitare il tracollo. L’unica nota positiva arriva dalla Conference League, dove i Viola hanno ritrovato un minimo di fiducia grazie al successo contro la Dinamo Kiev.

Secondo l’analisi del Corriere dello Sport, la rivoluzione riguarderà più reparti. In difesa serve un centrale con urgenza: tra i profili monitorati ci sono Diego Coppola del Brighton, Axel Disasi del Chelsea — attualmente fuori rosa e quindi potenzialmente disponibile in prestito — oltre a Joshua Kofi Acheampong e Diogo Leite, quest’ultimo in scadenza con l’Union Berlino nel 2026. Anche il centrocampo necessita di rinforzi: piacciono Sandi Lovric dell’Udinese ed Eric Martel del Colonia, mentre Amir Richardson è destinato a partire, con il Siviglia da tempo interessato.

Vanoli ha inoltre richiesto un innesto sugli esterni. Il nome più caldo è quello di Daniel Maldini, già seguito in passato dalla Fiorentina e recentemente accostato anche alla Lazio. All’Atalanta sta trovando pochissimo spazio — appena 51 minuti in campionato da settembre — nonostante un avvio di stagione promettente. In alternativa, resta viva la pista che porta al possibile ritorno in Italia di Jeremie Boga, profilo che garantirebbe esperienza e imprevedibilità sulle fasce.

