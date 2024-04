Mercato Lazio, deciso il futuro di Provedel: può partire SOLO per quella cifra. ULTIMISSIME

Mercato Lazio, deciso il futuro di Ivan Provedel: può partire in estate solo per un’offerta intorno ai 30 milioni di euro

Come riferito dal Corriere dello Sport, il calciomercato Lazio ha preso una decisione precisa sul futuro di Ivan Provedel, fresco di adeguamento dell’ingaggio e con un contratto in scadenza nel 2027.

Per Lotito e Fabiani, complice anche l’ottimo rendimento di Mandas, l’ex Spezia non è incedibile ma per concedere il via libera alla partenza servirà un’offerta intorno ai 30 milioni di euro. Forse troppi per un portiere di 30 anni.