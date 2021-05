Mercato Lazio, D’Ambrosio vicino ai biancocelesti: la situazione

La Lazio potrebbe mettere a segno il suo primo colpo di mercato: contatti avanzati con Danilo D’Ambrosio dell’Inter

Dopo il Derby perso per 2-0 e il sogno Champions League definitivamente tramontato, la Lazio sta già pensando alla prossima stagione e si è messa al lavoro sul mercato per rinforzare la squadra.

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, infatti, il club biancoceleste sarebbe molto vicino all’acquisto di Danilo D’Ambrosio. Il giocatore classe 1988 è in scadenza di contratto con l’Inter e il ds Tare potrebbe mettere a segno il colpo a parametro zero; i contatti sembrano in fase molto avanzata.