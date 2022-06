Mercato Lazio, dalla Turchia: il Galatasaray torna su Muriqi

Mercato Lazio, dalla Turchia segnalano il forte ritorno del Galatasaray per Vedat Muriqi: pronti 8 milioni di euro

Ritorno di fiamma del Galatasaray per Vedat Muriqi. Come riportato dal portale turco Haber7, il club, su richiesta del tecnico Buruk, avrebbe messo il kosovaro in cima alla lista degli obiettivi per l’attacco.

La prossima settimana è prevista la prima offerta ai biancocelesti sulla base di 8 milioni di euro, bonus inclusi. Lotito chiede almeno 10 milioni di euro ma l’assenza di alternative potrebbe spingerlo ad accettare la proposta.