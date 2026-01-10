Mercato Lazio, c'è l'interesse del Brentford per Cancellieri! L'indiscrezione - Lazio News 24

Mercato Lazio, il club inglese ha mostrato interesse per il giocatore biancoceleste: sarà addio a gennaio? I dettagli

Il calciomercato della Lazio si accende improvvisamente con una pista che porta dritta in Premier League. Dopo una prima parte di stagione vissuta tra lampi di talento e qualche stop fisico, per Matteo Cancellieri potrebbero aprirsi le porte del campionato più ricco del mondo. L’esterno offensivo, rientrato in estate dal prestito al Parma, è finito nel mirino di un club londinese pronto a scommettere sulle sue qualità.

Il Brentford piomba su Cancellieri

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira attraverso un post sul proprio profilo X, il Brentford avrebbe mostrato un forte interesse per il giocatore. Gli “Bees”, noti per la loro meticolosa ricerca di profili giovani e fisici attraverso l’analisi dei dati, hanno individuato nell’ala biancoceleste l’innesto ideale per dare imprevedibilità e strappi alla manovra offensiva di Thomas Frank.

Il classe 2002, che quest’anno ha già messo a segno 3 reti in Serie A sotto la guida di Maurizio Sarri, è molto apprezzato oltremanica per la sua capacità di saltare l’uomo e per la sua duttilità tattica, potendo agire su entrambe le fasce o come riferimento centrale in un attacco leggero.

Riflessioni in corso per il futuro di Cancellieri

Nonostante il corteggiamento inglese, l’operazione non è ancora decollata verso la chiusura. Come sottolineato dalla fonte, l’esterno non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro. Sono ore di profonde riflessioni per il calciatore, diviso tra la voglia di giocarsi le proprie carte nella capitale — dove gode della stima dell’ambiente dopo un percorso di maturazione importante — e la tentazione di un’esperienza formativa in Premier League.

Anche la Lazio valuta con attenzione: la cessione del calciatore potrebbe garantire una plusvalenza importante, utile per finanziare altri colpi in entrata, ma privarebbe il tecnico di una pedina che si è rivelata preziosa nelle rotazioni stagionali, specialmente nei momenti di emergenza offensiva.

