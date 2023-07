Mercato Lazio, ballottaggio Kamada-Zakharyan: la situazione. A breve la decisione della società

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, la Lazio è al lavoro per rinforzare ulteriormente la squadra per la prossima stagione. Da questa mattina, la società ha raggiunto un accordo per Zakharyan della Dinamo Mosca per 10 milioni più quattro di bonus.

I biancocelesti stanno infatti trattando anche Kamada, attualmente svincolato dopo l’esperienza all’Eintracht. I capitolini possono prendere solo uno dei due giocatori, perchè gli slot per gli extracomunitari rimasti sono solamente due.