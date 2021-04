Meluso: «Stiamo riallacciando i fili per i rinnovi di tutti»

Mauro Meluso ha parlato nel pre partita del match del campionato di Serie A tra Lazio e Spezia: queste le sue dichiarazioni

Nel pre-partita di Lazio Spezia, ha parlato anche il direttore dell’area tecnica del club ligure Mauro Meluso. Intervenuto ai microfoni di DAZN ha rilasciato delle dichiarazioni sulla questione rinnovi in casa bianconera.

«Abbiamo avuto un passaggio di proprietà e alcune cose in sospeso sono rimaste tali. Stiamo riallacciando i fili per il rinnovo, anche se la trattativa non si è mai interrotta. Stiamo ragionando per arrivare ad una buona soluzione per i rinnovi di tutti».