Mazzitelli ricorda: «La rovesciata con la Lazio è il gol più bello della mia carriera, vi racconto perchè»

Ai microfoni di Calciomercato è intervenuto Mazzitelli, il quale ha parlato tra i vari temi del suo gol realizzato alla Lazio, che è speciale essendo il calciatore anche un ex Roma. Ecco cos ha detto sulla rete siglata ai biancocelesti

PAROLE – La rovesciata contro la Lazio? Lì per lì non me ne sono accorto perché è stata la rete che aveva temporaneamente riaperto la partita. Rivedendo quell’azione a fine partita e nei giorni successivi, ho realizzato di aver fatto un gran gol. Anche perché queste giocate non è che siano proprio nelle mie caratteristiche. Per il coefficiente di difficoltà penso proprio che sia il gol più bello della mia carriera, e anche il più difficile