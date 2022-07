Maximiano, la Lazio continua trattare: prossime ore decisive per il portiere

Per l’arrivo di Luis Maximiano saranno decisive le prossime ore: la Lazio continua a trattare con il Granada

Altri contatti per Luis Maximiano. Prosegue freneticamente la trattativa con il Granada, per il portoghese della scuderia di Mendes: ballano ancora soldi e formula. Come si legge sul Corriere dello Sport, la Lazio preferirebbe il prestito con diritto di riscatto, gli spagnoli chiedono 7 milioni.

Il portiere potrebbe arrivare tra due o tre giorni, la Lazio sta spingendo per portarlo a Roma e coprire il primo slot per la porta.