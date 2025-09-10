 Maximiano lascia l’Almeria: l'ex Lazio pronto a volare in Arabia Saudita, i dettagli
Maximiano lascia l’Almeria: l'ex Lazio pronto a volare in Arabia Saudita, i dettagli

L'ex Lazio Julio Velasco svela: «Non ho mai provato invidia per i miei colleghi del calcio. Tifo perché Gattuso riesca a...»

Foggia, l'ex Lazio Delio Rossi resta in panchina: incontro decisivo al Tribunale di Bari! La ricostruzione

Ex Lazio, Felipe Anderson ritrova la forma al Palmeiras: da inizio difficile a protagonista assoluto

Felipe Anderson, il padre condannato a 14 anni per duplice omicidio in Brasile: i dettagli

Maximiano lascia l’Almeria: l’ex Lazio pronto a volare in Arabia Saudita, i dettagli

1 ora ago

Maximiano lascia l’Almeria: l’ex Lazio pronto a volare in Arabia Saudita, tutti gli aggiornamenti di calciomercato

Nuova avventura professionale per Luis Maximiano, portiere portoghese classe 1999, ex Lazio e attualmente in forza all’Almeria. L’estremo difensore, cresciuto calcisticamente nello Sporting Lisbona e approdato in Serie A nella stagione 2022/23, è pronto a salutare la Spagna per trasferirsi in Arabia Saudita, dove vestirà la maglia del NEOM FC, club emergente della Roshn Saudi League.

La trattativa e i dettagli economici

Secondo fonti vicine all’operazione, il NEOM ha deciso di pagare la clausola rescissoria presente nel contratto di Maximiano con l’Almeria, fissata a 8,1 milioni di euro. Un investimento importante che testimonia la volontà del club saudita di rafforzare il proprio reparto difensivo con un portiere di esperienza internazionale. Il giocatore firmerà un contratto quadriennale, legandosi alla società fino al 2029.

Il percorso di Maximiano

Luis Maximiano si è messo in luce giovanissimo con lo Sporting Lisbona, imponendosi come uno dei prospetti più interessanti del calcio portoghese. Dopo l’esperienza in patria, il trasferimento alla Lazio nell’estate 2022 non ha portato la continuità sperata: solo poche presenze in Serie A. Nel 2023 il passaggio all’Almeria, in Liga, dove ha trovato maggiore spazio e continuità di rendimento.

Il progetto NEOM e la Saudi League

Il NEOM FC è una delle realtà più ambiziose del calcio saudita, parte di un progetto sportivo e infrastrutturale di ampio respiro che mira a rendere la Roshn Saudi League sempre più competitiva a livello internazionale. Negli ultimi anni il campionato ha attirato numerosi giocatori europei di primo piano, grazie a investimenti significativi e a un crescente interesse mediatico.

Prospettive future

Per Maximiano, il trasferimento in Arabia Saudita rappresenta una nuova sfida professionale e personale. Il portiere avrà l’opportunità di misurarsi in un contesto in forte crescita, portando la sua esperienza maturata in tre campionati diversi — Primeira Liga, Serie A e Liga — e contribuendo alla costruzione di una squadra ambiziosa.

L’ufficialità dell’operazione è attesa a breve, con il giocatore pronto a iniziare la preparazione con i nuovi compagni e a diventare uno dei volti di riferimento del NEOM nella prossima stagione.

