Sarri, silenzi e inquietudini: torna di moda un terribile scenario

Maurizio Sarri non ha proferito parola nella serata dedicata alla presentazione della squadra ad Auronzo: futuro a rischio?

Sarri, dopo le sparate di Lotito, si è chiuso in rumorosi silenzi. Non ha parlato nella notte della presentazione, la più minimale degli anni vissuti ad Auronzo. E’ stato l’ennesimo segnale, dentro i silenzi ci sono le sue inquietudini.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Sarri fa trapelare da giorni la sua insoddisfazione, i rumors spaventano i tifosi. della Lazio Lo fa da due anni, più volte ha minacciato di andare via, è stato solo un modo per scuotere Lotito. Del resto anche ad inizio luglio, a Sportitalia, l’aveva detto: «Da un punto di vista egoistico, dopo aver centrato il secondo posto, avrei dovuto dare le dimissioni. Ci ho pensato però mi trovo in un ambiente in cui sto bene. Dobbiamo avere la testa alle prime quattro posizioni, sapendo che è difficilissimo».