Sarri, tecnico della Lazio, ha caricato la squadra in vista del ciclo di partite dopo la sosta a partire da quella con la Salernitana

Maurizio Sarri è molto carico per il nuovo ciclo di partite che attende la Lazio al rientro dalla sosta tra campionato, Champions League e Coppa Italia. Il Messaggero riporta oggi il discorso fatto dal tecnico alla squadra a Formello. Sarri ha indicato la rotta per tornare in lotta Champions:

«La vittoria è l’unico obiettivo. Mettiamo la quinta in questo giro, ora serve uno sforzo grosso, è l’unico modo per tornare in corsa per la Champions».