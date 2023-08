Sarri a Sky: «Abbiamo dei problemi ma una cosa me l’aspetto»

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara contro il Genoa: le sue dichiarazioni

Prima di Lazio-Genoa Maurizio Sarri è intervenuto a Sky:

Mi aspetto un atteggiamento diverso. Non c’è nulla da fare tatticamente se l’atteggiamento è sbagliato. Poi si possono mettere a posto gli aspetti tattici, ma con quel tipo di atteggiamento visto nel secondo tempo non c’è tattica che tenga. Cosa ho detto ai ragazzi? Non ho parlato tanto di questo aspetto, se non hanno capito da soli è dura, ma mi aspetto un atteggiamento diverso questo sì. In settimana ho avuto segnali che qualcosa di meglio l’abbiamo fatto. Ma abbiamo tantissimi problemi: due o tre giocatori della vecchia guardia si sono allenati pochissimo per acciacchi continui e alcuni dei nuovi arrivati hanno una condizione fisica da mettere a posto. Qualcuno che sta meglio, poi, ha tempi di inserimento che non prevedo brevissimi. Kamada? E’ un giocatore intelligente, un giocatore fatto, ma con un inserimento tattico che dovrebbe essere più veloce