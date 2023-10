Sarri a Sky: «Dimentichiamo il Feyenoord. Ho scelto Castellanos per un motivo»

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara contro la Fiorentina: le dichiarazioni

«Si riparte in campionato con una competizione che non ha niente a che fare con Rotterdam. Premesso che col Feyenoord si può sempre perdere perché sono forti, siamo rimasti delusi. Dobbiamo puntare sulla mentalità con cui abbiamo fatto le ultime tre partite, dimenticando quella in Champions. Ora dobbiamo pensare al campionato. Giocare con la Fiorentina non è mai banale e semplice. Dualismo Castellanos-Immobile? Io non sono un gestore, non so come si gestisce. Gioca chi sta meglio, ma è chiaro che stiamo aspettando Immobile».