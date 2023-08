Sarri a Sky: «Calendario? Non ho sospetti ma numeri. Col Lecce come lo scorso anno»

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha analizzato la sconfitta dei biancocelesti contro il Lecce: le sue dichiarazioni

A Sky Maurizio Sarri ha parlato nel post-partita di Lecce-Lazio:

Il secondo tempo? La spiegazione è la stessa dell’anno scorso, è stata la stessa partita. Ed è un brutto segnale: vuol dire che non cresciamo mai. Abbiamo preso gol al 40′ e abbiamo avuto due-tre palloni per il 2-0 ma è altrettanto vero che nel secondo tempo hanno giocato solo loro. Un brutto secondo tempo, da valutare perché sono errori del passato e se si ripetono è problematico. Il calendario con i tre big match in trasferta? Non ho sospetti, ho dei numeri: è una possibilità che può succedere nello 0.4% dei casi, tutte e tre in trasferta può succedere nello 0.18% dei casi. Quindi al 99.8% non è causale: chi deve mettere i paletti al computer ha sbagliato qualcosa. Non è casuale, è un errore umano. Nel secondo tempo i difensori sono andati in difficoltà perché sono gli unici che facevano la fase difensiva. L’atteggiamento del secondo tempo non è accettabile. La rosa? Ce lo dirà il campo, d’estate i giocatori son tutti forti. Poi iniziano le partite… i prossimi mesi ci diranno se i calciatori che abbiamo saranno di livello qualitativamente e numericamente