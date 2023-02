Sarri a Lazio Style Channel: «L’approccio del secondo tempo è un nostro difetto mentale»

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato ai canali ufficiali del club biancoceleste dopo il pari col Verona: le sue dichiarazioni

Maurizio Sarri è intervenuto a Lazio Style Channel al termine di Verona-Lazio. Le sue parole:

«Queste sono squadre difficili da affrontare, se le affronti in un periodo in cui stanno bene diventa ancora più difficile. L’avevamo prevista questa aggressione, l’uomo contro uomo, escluso il primo quarto d’ora del secondo tempo, la partita l’abbiamo condotta abbastanza bene con uno spirito bello, siamo stati belli cattivi. C’è rammarico per il secondo tempo che ci costa molti punti. Cosa manca? Noi dopo il 15’ del secondo tempo l’abbiamo ripresa come il primo tempo, è un qualcosa di più mentale e difficile da spiegare. Una partita giocata con questa combattività e spirito rimane difficile da interpretare. Quello che ho detto alla squadra nello spogliatoio avevo poco da dire sulla prestazione ma si deve prendere atto del secondo tempo, la presa d’atto è già un passo avanti. La squadra se mi ha deluso? No, ho visto una squadra con tanta voglia. Con la Juve è stata diversa, dal punto di vista dell’aggressività era solo negli ultimi 30 metri. Oggi era molto più sporca e fisica, era una partita non semplice. Il carattere della squadra mi è piaciuto, se dobbiamo fare un mea culpa dobbiamo farlo sull’approccio nel secondo tempo. Felipe? Era programmato che Immobile uscisse a un certo minutaggio, palese che avessimo avuto bisogno di Felipe in quel ruolo e ne abbiamo approfittato per fargli fare un parziale».