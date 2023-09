Sarri a LSC: «Siamo stati ordinatissimi, sul Milan...»

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha analizzato i tre punti conquistati contro il Torino all’Olimpico: le parole nel post-partita

A Lazio Style Channel, Maurizio Sarri dopo Lazio-Torino ha dichiarato:

«Primo tempo abbiamo fatto benissimo, con un ordine che quest’anno non si era mai visto, a fine primo tempo l’ho detto anche ai ragazzi. Chiaro che ti sciogli anche nella fase difensiva perché hai meno timori e paura. Il primo tempo è stato ottimo per ordine nei movimenti, per compattezza e non aver mai concesso quasi niente agli avversari. Nel secondo è migliorata la qualità della fase offensiva, e c’era la sensazione di avere la partita in mano. Milan? Sono contento per loro, che siano primi o terzi in classifica è difficile lo stesso. Sto pensando ad andare a mangiare perché dopo averlo fatto alle 11.30 stamattina non ce la faccio più».