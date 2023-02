Sarri a DAZN: «Immobile non è in grande condizione, sul Verona…»

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato nel pre-partita della gara contro il Verona: le sue dichiarazioni

Intervistato da DAZN nel pre-partita di Verona-Lazio, Maurizio Sarri ha parlato così:

«Vorremmo sempre avere più tempo per preparare le partite, ma il calcio moderno è questo, non possiamo che adeguarci. Il Verona per caratteristiche e modo di giocare è sempre difficile da affrontare. Avranno motivazioni importanti visto che hanno accorciato in classifica sulle dirette concorrenti. Immobile? Ciro non è ancora in grandissima condizione fisica, si è fermato spesso e in questo momento ha bisogno di mettere minuti nelle gambe. Vediamo fino a quando l’efficienza gli consente di stare in campo».