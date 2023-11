Sarri a DAZN: «Partita difficile, ecco cosa ho detto a Kamada»

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato nell’immediato pre-partita della sfida contro la Salernitana

Intervenuto a DAZN prima di Salernitana-Lazio, Maurizio Sarri ha dichiarato:

«Questa è una partita importante e difficile, ambiente complicato. Bisogna avere la consapevolezza e l’umiltà giusta per affrontare la partita. Parlo con la squadra solo se penso ci sia qualcosa d’importante da dire. Kamada deve fare Kamada, non deve far rimpiangere nessuno. Non è Luis Alberto, deve giocare per le sue caratteristiche».