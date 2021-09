Le spine di Sarri: troppi i goal presi in contropiede

Sarri deve registrare la fase difensiva: troppi i goal presi in contropiede con la Lazio sbilanciata in questo inizio di stagione

In casa Lazio c’è un problema contropiede. E non per quanto riguarda lo sviluppo in fase offensiva. In queste prime quattro giornate di Serie A infatti, i biancocelesti di Sarri, dall’Empoli al Cagliari, hanno subito goal praticamente in fotocopia.

Squadra sbilanciata con almeno sette uomini a presidiare la metà campo avversaria e inevitabili infilate degli avversari che bucano sul tempo e in velocità i due centrali Acerbi e Luiz Felipe, poco adatti a difendere a campo aperto. Sarri chiede ai suoi di stare attenti soprattutto all’orientamento della palla, un modo di difendere completamente diverso dall’uomo su uomo di Inzaghi. Il tecnico toscano, come riporta il Corriere dello Sport, non ci dorme la notte e invoca una svolta in vista del derby di domenica con in mezzo l’insidiosa tappa di Torino di giovedì contro gli uomini di Juric. Il tempo di cambiare marcia sembra ormai arrivato.