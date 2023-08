Rinnovo Felipe Anderson, brasiliano turbato dalla situazione? Sarri è convinto che...

In casa Lazio tiene banco il tema legato al rinnovo di Felipe Anderson: il punto di vista di Maurizio Sarri dopo Lazio Genoa

In conferenza stampa dopo Lazio-Genoa, Maurizio Sarri ha parlato così del rinnovo di Felipe Anderson:

Mi parlate di argomenti da cui io mi tiro fuori il più possibile. Se io mi mettessi a pensare a questo non farei più l’allenatore. Felipe lo vedo turbato? No, può darsi che sia solo un aspetto fisico non ancora al top e che lo porta a un piccolo decadimento delle qualità tecniche