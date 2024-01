Pistocchi non ha dubbi: «Inter Lazio? Squadra di Sarri assente, sconfitta meritata»

Maurizio Pistocchi, noto giornalista, ha commentato la vittoria dell’Inter contro la Lazio in Supercoppa: biancocelesti assenti

Attraverso il proprio profilo Twitter, Maurizio Pistocchi ha commentato così Inter-Lazio in Supercoppa:

PAROLE – «Con una prova di forza e di organizzazione l’Inter batte 3:0 la Lazio e affronterà per la Supercoppa il Napoli. Partita senza storia, che i nerazzurri dominano dal 1’, segna subito Thuram su assist di tacco di Dimarco, Barella colpisce la traversa, in avvio di ripresa Pedro mette giù Lautaro, il Var lo segnala a Marchetti, Calhanoglu dal dischetto fa 2-0. La Lazio non c’è, la squadra di Sarri non è mai pericolosa, l’Inter colpisce di nuovo la traversa con Lautaro, e Frattesi segna in contropiede il terzo gol. L’Inter vince e convince, per la Lazio una brutta sconfitta».