Mauri: «La Lazio è partita benissimo in Europa League. Ma le coppe...»

Stefano Mauri, ex calciatore della Lazio, ha parlato così dell’avvio di stagione in Europa League della squadra di Marco Baroni

Intervenuto ai microfoni di IlPosticipo, Stefano Mauri ha parlato così delle squadre italiane impegnate nelle competizioni europee, tra le quali c’è la Lazio:

PAROLE – «Le coppe sono sempre un’incognita. Juventus e Inter, per qualità, sono convinto che potranno andare avanti. Sono squadre forti. L’Atalanta in Europa fa sempre bene, è spesso sorprendente. Quindi credo possa andare avanti. Magari non arriverà fino in fondo, ma farà strada. E in Europa League mi sembra che la Lazio sia partita benissimo».