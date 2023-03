Mauri a Lazio Style Channel: «Nel derby può succedere di tutto»

L’ex capitano biancoceleste ha espresso la sua opinione sulla stracittadina

Stefano Mauri ha giocato molti Lazio Roma nella sua carriera da calciatore. L’ex capitano biancoceleste ha rilasciato ai microfoni di Lazio Style Channel il suo parere sulla sfida.

LE PAROLE- «Il derby è una partita a sé. È difficile da preparare perché l’attesa è sempre molto lunga, ma giocarla è bello. Stasera può succedere di tutto come in ogni derby. Sarebbe importante fare risultato per staccare la Roma e approfittare dei risultati di oggi. Fondamentale sarebbe non perdere anche se la vittoria sarebbe perfetta»