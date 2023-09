Zaccagni alla UEFA: «Mai vissuta una gara così. Punto d’oro, ecco perchè»

Mattia Zaccagni, esterno della Lazio, ha commentato nel post-partita l’incredibile pareggio colto contro l’Atletico Madrid

Intervenuto ai microfoni della UEFA, Mattia Zaccagni ha parlato dopo Lazio-Atletico Madrid:

«Sinceramente non avevo mai vissuto una partita così: è stata emozionante, Ivan ci ha regalato questo pareggio importante. Non meritavamo la sconfitta e siamo contenti. La nostra partenza è stata titubante ma dobbiamo sfruttare questa partita per ripartire».