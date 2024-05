Matteo D’Amico ricorda il padre: «Ha pianto due volte nella vita. Vi svelo QUANDO»

Matteo D’Amico, figlio di Vincenzo, ha ricordato il papà nel giorno della commemorazione dei 50 anni dallo scudetto del ’74

Intervenuto all’evento Diario di un Giorno, Matteo D’Amico ha ricordato così il padre Vincenzo:

PAROLE – «Papà Ha sempre avuto il sorriso. Lui ha sempre dato coraggio agli altri, è stato un padre che mi ha insegnato con gli esempi, poco con le parole. Ci ha insegnato a vivere la lazialità, di tramandarla e non sbandierarla. Io ho conosciuto il D’Amico laziale e lui l’ha amata davvero, l’ho visto piangere solo per la Lazio e la famiglia. Quando andò al Torino disse al direttore sportivo che voleva tornare alla Lazio e minacciava che se ne sarebbe andato comunque. Voglio ringraziare tutti per questa giornata travolgente, abbiamo pianto abbastanza. Maestrelli prende sempre in giro Oddi dicendo che tutti avrebbero potuto giocare oggi, ma Giancarlo no».